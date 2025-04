Suche nach Gips im Südharz Schutzgebiete wegen Gipsabbau in Gefahr? Was ist dran an der geleakten Karte?

Eine vermeintlich enthüllte Karte versetzt den Südharz in Aufruhr und Angst. Darauf zu sehen: mögliche Gips-Abbaugebiete in der Region. Um was geht es und was ist an den Gerüchten dran?