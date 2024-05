Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Die Aktion sorgte für Aufsehen in der Stadt und bei Anwohnern für Empörung: Anfang März hat die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in der Sangerhäuser Ostsiedlung 70 zumeist große Bäume fällen lassen. Am Donnerstagabend haben SWG und Stadt die Aktion beim Bürgerstammtisch verteidigt, zu dem die Bürgerinitiative BIS in den „Ratskeller“ eingeladen hatte. Etwa 30 Interessierte waren zu der Veranstaltung gekommen.