Ein Brandermittler und ein Kriminaltechniker des Polizeireviers Mansfeld-Südharz konnten in ihren Untersuchungen die Ursache des Wohnhausbrandes in Sotterhausen identifizieren.

Sotterhausen/MZ. - Der Großbrand am Dienstag dieser Woche in einem Holzhaus im Allstedter Ortsteil Sotterhausen ist wie vermutet durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Zu diesem Schluss kommen ein Brandermittler und ein Kriminaltechniker des Polizeireviers Mansfeld-Südharz nach einer gemeinsamen Untersuchung des Brandorts.

Haus nach Brand nicht bewohnbar

Diese fand, anders als von der Polizei zunächst berichtet, doch bereits am Mittwochnachmittag statt. Dabei stellte sich heraus, dass ein Wäschetrockner der Auslöser für das dramatische Geschehen am Dienstagmorgen gewesen ist. Polizeisprecherin Steffi Schwan sagte: Weitere Untersuchungen, in die eventuell auch das Landeskriminalamt in Magdeburg einbezogen werden sollte, seien nun nicht mehr nötig.

Nach den Worten der Polizeisprecherin stand der defekte Trockner in einem Container, der fest in die Bausubstanz des Holzhauses integriert gewesen sei. Durch das Feuer und Löschwasser ist das Holzhaus derzeit nicht mehr bewohnbar.

Hoher Sachschaden ist entstanden

Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Näheres zur genauen Höhe des Schadens und zum Zustand des Gebäudes werde nun das Gutachten der Versicherung ergeben.

Zum Brandort waren freiwillige Feuerwehren aus Sangerhausen, Allstedt, Nienstedt und Einzingen mit zehn Fahrzeugen und insgesamt 70 Einsatzkräfte geeilt. Sie konnten mit ihrem Einsatz ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern.

Die Bewohner des Holzhauses, die zur Brandzeit nicht zu Hause waren, wurden nach MZ-Informationen telefonisch über das Feuer informiert. Sie eilten nach Hause, wo sie mit ansehen mussten, wie ihr Heim ein Raub der Flammen wurde. Die betroffene Familie soll bei Verwandten untergekommen sein, die Kommune musste kein Ausweichquartier organisieren.