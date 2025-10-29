Dreister Diebstahl Nach Klau teurer E-Bikes: Sangerhäuser Radcenter setzt Belohnung aus und kämpft mit weiteren Einbrüchen
Nach dem Diebstahl von zwölf teuren E-Bikes hat das Fahrradcenter Sangerhausen eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Unterdessen gab es zwei weitere Attacken auf die Firma.
Aktualisiert: 29.10.2025, 15:32
Sangerhausen/MZ. - Nach dem Einbruch in das Fahrradcenter in der Juri-Gagarin-Straße in Sangerhausen setzt Firmenchef Dan-Yot Grunert eine Belohnung aus: