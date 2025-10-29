Dreister Diebstahl Nach Klau teurer E-Bikes: Sangerhäuser Radcenter setzt Belohnung aus und kämpft mit weiteren Einbrüchen

Nach dem Diebstahl von zwölf teuren E-Bikes hat das Fahrradcenter Sangerhausen eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Unterdessen gab es zwei weitere Attacken auf die Firma.