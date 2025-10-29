weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Dreister Diebstahl: Nach Klau teurer E-Bikes: Sangerhäuser Radcenter setzt Belohnung aus und kämpft mit weiteren Einbrüchen

Dreister Diebstahl Nach Klau teurer E-Bikes: Sangerhäuser Radcenter setzt Belohnung aus und kämpft mit weiteren Einbrüchen

Nach dem Diebstahl von zwölf teuren E-Bikes hat das Fahrradcenter Sangerhausen eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Unterdessen gab es zwei weitere Attacken auf die Firma.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 29.10.2025, 15:32
Blick auf das Fahrradcenter in Sangerhausen. Diebe verursachten bei dem Einbruch 100.000 Euro Schaden. Die Firma setzt jetzt eine Belohnung von insgesamt 5.000 Euro für Hinweise auf die Täter aus.
Blick auf das Fahrradcenter in Sangerhausen. Diebe verursachten bei dem Einbruch 100.000 Euro Schaden. Die Firma setzt jetzt eine Belohnung von insgesamt 5.000 Euro für Hinweise auf die Täter aus. (Foto: Fahrradcenter)

Sangerhausen/MZ. - Nach dem Einbruch in das Fahrradcenter in der Juri-Gagarin-Straße in Sangerhausen setzt Firmenchef Dan-Yot Grunert eine Belohnung aus: