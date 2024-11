Vor knapp zwei Wochen hatte der Geschäftsführer der Schacht und Rosen GmbH in Sangerhausen Insolvenz angemeldet. Wie es mit den Mitarbeitern und dem Betrieb weitergeht.

Sangerhausen/MZ. - Der Betrieb der gastronomischen Einrichtungen der Schacht und Rosen GmbH in Sangerhausen soll bis Jahresende fortgeführt werden. Das kündigte der Erfurter Rechtsanwalt André Rombach an. Der Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht ist vom Amtsgericht Halle zum vorläufigen Insolvenzverwalter des Unternehmens bestellt worden, das die Gastronomie im Europa-Rosarium, die Bergmannsklause am Schaubergwerk Wettelrode sowie den „Ratskeller“ im Sangerhäuser Zentrum betreibt.