In der Physiotherapie im Ärztehaus Südwest werden am 13. Dezember die letzten Patienten behandelt. Wie vier Frauen nach der Wende zu Gründerinnen wurden.

Martina Siebenhüner, Gabriele Sosna, Veronika Schabacker, Heidrun Tralls, Nadine Enke und Petra Sladek (v.l.) in der Physiotherapie im Ärztehaus Südwest in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Noch kommen von morgens bis abends die Patienten, erhalten in einer der Kabinen oder im Turnraum ihre Behandlungen. Der 13. Dezember aber wird der letzte Tag sein, an dem in der Physiotherapie im Ärztehaus Südwest Rezepte abgearbeitet werden. Dann wird die Praxis geschlossen – nach 33 und einem halben Jahr.