Anica Heyde hat die Segel gehisst für den Grillschmaus der „Schaschlikpiraten“. Mit ihrem Foodtruck ist sie in der Region auf Märkten unterwegs. Was sie vorhat.

Mit Foodtruck unterwegs: „Kapitänin Lecker“ aus Delitzsch will auch im Altkreis Bitterfeld ankern

Pouch/Delitzsch/MZ. - Neudeutsch heißt es „hangry“: Das Gefühl, wenn man vor lauter Hunger langsam böse wird. Wenn es nach Anica Heyde geht, ist das ein Zustand, der sich am besten mit deutscher Hausmannskost beheben lässt. Die 28-Jährige aus Delitzsch ist seit diesem Jahr mit ihrem Partner Mario Karär als „Schaschlikpiraten“ in der Region unterwegs, um hungrige Bäuche zu füllen. An diesem Wochenende kann man ihre Kreationen auf dem Antik- und Trödelmarkt auf der Halbinsel Pouch probieren.