Halle (Saale). - Am Samstagmorgen ist es laut Angaben der Polizei in Halle zu einem schweren Eingreifen in den Bahnverkehr gekommen, sodass ein Lokführer ein Schock erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich zwei Personen im Gleisbereich nahe der Brücke an der Bundesstraße 6 auf. Eine der Personen habe dabei offenbar ein Handy in der Hand gehalten und mutmaßlich Selfies gemacht. Ein Lokführer, dessen S-Bahn kurz zuvor vom Hauptbahnhof in Richtung Halle-Nietleben gestartet sei, habe die Personen im Gleisbett bemerkt und eine Gefahrenbremsung eingeleitet.

Die sechs Fahrgäste im Zug seien unverletzt geblieben, der Lokführer habe jedoch einen Schock erlitten und habe abgelöst werden müssen. Die beiden Personen ergriffen nach dem Vorfall die Flucht, konnten jedoch kurz darauf im Nahbereich festgestellt werden, so die Polizei.

Der 19-jährige Mann und die 23-jährige Frau müssen sich nun mit Anzeigen wegen des unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich und eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.