MZ-Serie: In der Krummen Straße in Berga steckt viel Geschichte

Der Plausch über den Gartenzaun gehört bei Manfred Schröter und Eberhard Scheer in der Krummen Straße in Berga dazu.

Berga/MZ - Das Straßenschild der Krummen Straße in Berga verbirgt sich hinter duftendem Liguster und blühendem Holunder. Die rund 140 Meter lange Straße windet sich in drei Bögen, bis sie in der Thyra endet. „Hier befindet sich eine Furt“, sagt Anwohner Manfred Schröter. „Diese wird aber heute nur noch von der Wasserwirtschaft genutzt.“ Allerdings weiß er noch, dass sein Vater, der Landwirt Karl Schröter, mit dem Pferdewagen durch die Furt ins Helmeried fuhr. Auch die Domänenfuhrwerke nutzten diesen Weg, wenn sie mit den Erntefuhren ins Dorf kamen.