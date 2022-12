Bekommt Allstedt doch noch ein Müntzer-Panorama?

In Allstedt gibt es neue Hoffnungen auf den Bau eines Müntzer-Panoramas. Doch der Bürgermeister erwartet vor der Entscheidung noch einiges an Streitkultur.

Das Müntzer-Panorama in Allstedt soll nach dem Beispiel aus Wittenberg entstehen.

Allstedt/MZ - Wie steht es um die Pläne, in Allstedt ein Müntzer-Panorama zu bauen? „Wir sind da in schweren Verhandlungen. Zum einen, was eine geeignete Liegenschaft betrifft und zum anderen auch beim Thema Wirtschaftlichkeit“, sagt Allstedts Bürgermeister Jürgen Richter (CDU).