Allstedt/MZ - Bei einer Kontrolle eines Mopeds in Allstedt hat sich am Dienstagnachmittag herausgestellt, dass an dem Kennzeichen manipuliert worden ist. Das Fahrzeug war seit Herbst 2020 außer Betrieb. Wenig später meldete sich ein Mann aus Wolferstedt und gab an, dass ihm das Moped gestohlen worden ist. Die Ermittlungen laufen.