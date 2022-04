Kripo ermittelt nach Vorfall Mitten in der Nacht: Brandanschlag auf frisch sanierte Heineschule in Sangerhausen

Auf die Heineschule in Sangerhausen, die erst kürzlich eingeweiht wurde, ist in der Nacht ein Brandanschlag verübt worden. Die Polizei bittet um Mithilfe. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Kripo in Eisleben unter der folgender Rufnummer entgegen: 03475/67 02 93 .