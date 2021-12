Mehrere Personen bei Schlägerei in der Riestedter Straße in Sangerhausen verletzt

Sangerhausen/MZ - Kurz vor 3 Uhr am Sonntagmorgen ist es in der Riestedter Straße in Sangerhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. „Es gab Bedrohungen, Beleidigungen und Körperverletzungen“, sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener. Mehrere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten. Beim Eintreffen der Polizei seien nicht mehr alle Streithähne vor Ort gewesen. Sie konnten aber zum Teil bereits von den Beamten ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.