Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Es sind mehr als 300 Bewerber für die knapp 50 Sitze im neuen Kreistag Mansfeld-Südharz, der am 9. Juni gewählt wird. Heute verraten wir Ihnen, wer alles in den nächsten Kreistag einziehen möchte. Der Kreiswahlausschuss hat am Donnerstagmittag getagt, hier sind die Wahlvorschläge (Vorname, Name, Geburtsjahr, Beruf oder Tätigkeit, Wohnort) der fünf Wahlbereiche.

Wahlbereich 1 - Sangerhausen

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Torsten Schweiger, 1968, Dipl.-Ingenieur, Sangerhausen; Andreas Skrypek, 1960, Abwassermeister, Sangerhausen; Matthias Redlich, 1982, MdL, Sangerhausen; Alexander Dobert, 2000, Datenschutzbeauftragter, Sangerhausen; Thomas Klaube, 1980, Schornsteinfegermeister, Sangerhausen; Frank Wedekind, 1981, selbstständig, Sangerhausen; Holger Scholz, 1961, Kaufmann, Sangerhausen;

Alternative für Deutschland (AfD): Andreas Gehlmann, 1974, Dipl.-Ingenieur, Sangerhausen; Martin Thunert, 1951, Rentner, Sangerhausen; Uwe Ostrowski, 1967, Hausmeister, Sangerhausen; Andy Bärschneider, 1984, Angestellter, Sangerhausen; Andrea Baust, 1966, Spielhallenaufsicht, Sangerhausen; Thomas Wilke, 1979, Kraftfahrer, Sangerhausen; Klaus Dieter Redler, 1953, selbst. Prokurist, Sangerhausen; Bernd Hecker, 1948, Rentner, Sangerhausen; Steve Tessmann, 1979, Mechaniker, Sangerhausen; Danilo Siefke, 1977, selbstständig, Sangerhausen; Anett Siefke, 1980, arbeitslos, Sangerhausen; Nico Siefke, 1994, Hausmeister, Sangerhausen; Nico Oklitz, 1991, Angestellter, Sangerhausen;

Die Linke (Die Linke): Sabine Künzel, 1962, Wahlkreismitarbeiterin, Sangerhausen; Klaus Kotzur, 1951, Rentner, Sangerhausen: Karoline Spröte, 1986, Sozialmanagerin, Sangerhausen; André Röthel, 1989, Fachausbilder, Sangerhausen; Iris Reiche, 1959, Alltagsbegleiterin, Sangerhausen; Axel Sell, 1938, Rentner, Sangerhausen; Frank Schulze, 1965, Gärtnermeister, Sangerhausen; Horst Schultheiß, 1944, Rentner, Sangerhausen;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Sven Strauß, 1974, Oberbürgermeister, Sangerhausen; Eberhardt Nothmann, 1953, Forstwirtschaftsmeister, Sangerhausen; Dr. Erik Hille, 1985, Hochschuldozent, Sangerhausen; Friedrich Ruschke, 2005, Student, Sangerhausen: Jürgen Frenzel, 1983, Sozialpädagoge, Sangerhausen;

Freie Demokratische Partei (FDP): Jens Deparade, 1965, Angestellter, Sangerhausen; Karsten Pille, 1959, Ingenieur, Sangerhausen;

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne): Waldemar Cug, 1958, Ruhestand, Sangerhausen;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Silke Seifert, 1968, Erzieherin, Sangerhausen; Inge Windolph, 1963, Zahnarzthelferin, Sangerhausen; André Reick, 1971, Geschäftsführer, Sangerhausen; Peter Miosge, 1967, selbstständig, Mansfeld; Gesine Liesong, 1944, Rentnerin, Sangerhausen; Siegbert Grießer, 1958, Klavierbauer, Sangerhausen; Nicole Holländer, 1979, Projektmanagerin, Sangerhausen; Dima Bernd Oberländer, 2004, Auszubildender, Sangerhausen; Andreas Sonntag, 1958, Geschäftsführer, Sangerhausen; Martin Wäldchen, 1986, selbstständig, Sangerhausen; Veit Baeske, 1960, Rentner, Sangerhausen; Thomas Gerdewitz, 1965, REFA-Techniker, Sangerhausen; Maik Schunke, 1978, selbstständig, Sangerhausen;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): Torsten Wagner, 1970, Landwirt, Sangerhausen;

Die Regionalen Mansfeld-Südharz (Regionale): Klaus Peche, 1952, Dipl.-Ingenieur (FH), Sangerhausen: Andreas Ehlert, 1960, Feuerwehrbeamter a.D., Sangerhausen; Käthe Milus, 1957, Physiotherapeutin, Sangerhausen;

Wahlbereich 2 – Goldene Aue, Allstedt, Gemeinde Südharz

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU): Fred Fuhrmann, 1948, Rentner, Südharz, Jürgen Richter, 1959, Pensionär, Allstedt; Gunter Pabst, 1959, Elektromeister, Berga;

Alternative für Deutschland (AfD): Bernd Rößler, 1958, Rentner, Benndorf; Cathèrine Kayser, 1979, Projektmanagerin, Seegebiet Mansfelder Land; Franziska Koch, 1988, Service-Assistentin, Sangerhausen; Marie-Christin Rausch, 1986 Kauffrau für Büromanagement, Questenberg; Ursula Rose, 1950, Rentnerin, Blankenheim; Jens-Peter Junker, 1965, Bodenleger, Südharz; Mirko Lehmann, 1973, Rentner, Kelbra; Annett Grabarz, 1973, Betriebsleiterin, Edersleben; Norbert Utz, 1955, Bauleiter, Allstedt; Reinhard Ruhmann, 1951, Rentner, Sangerhausen; Sebastian Berndt, 1986, Maler und Lackierer, Sangerhausen; Kevin Bauer, 1999, Auszubildender, Sangerhausen; Isabell König, 1993, Erzieherin, Sangerhausen;

Die Linke (Die Linke): Holger Hüttel, 1964, Berufssoldat, Sangerhausen; Sebastian Töpfer, 1983, Fachangestellter für Bäderbetriebe, Allstedt;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Thomas Schlennstedt, 1960, Bauleiter, Allstedt; Nadine Hampel, 1975, Volljuristin, Wallhausen; Stefan Kramer, 1982, IT-Entwicklungsingenieur, Berga; Julius Holitschka, 1998, Umweltpädagoge, Allstedt;

Bündnis 90/Die Grüne (Grüne): Elke Wiesenberg-Möller, 1946, Rentnerin, Südharz;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Peter Franz, 1980, Steinmetzmeister, Allstedt; Claudia Renner, 1980, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Edersleben; Rosemarie Osterloh, 1957, Agraringenieurin, Südharz; Anja Carl, 1972, Erzieherin, Allstedt; Thomas Schmidt, 1962, Freiberufler, Allstedt; Hagen Böttger, 1943, Dipl.-Ingenieur, Allstedt; Ronny Kaul, 1987, Ingenieur, Allstedt; Thomas Hanß, 1974, Dipl.-Immobilienbetriebswirt, Allstedt; Karsten Peinhardt, 1966, Elektromonteur, Allstedt; Gerhard Werner Koch, 1949, Rentner, Hettstedt;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): André Volknandt, 1975, Bankkaufmann/Landwirt, Südharz; Andrea Koch, 1976, Dipl.-Agrar-Ingenieurin, Südharz;

Südharzer Liste (SüLi): Peter Kohl, 1970, Hauptverwaltungsbeamter, Südharz; Andreas Schmidt, 1965, Büroleiter, Südharz; Stefan Gaßmann, 1984, Geschäftsführer, Südharz;

Wahlbereich 3 - Lutherstadt Eisleben

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU): Tobias Jantos, 2000, Kundenberater, Eisleben; Benjamin Quenzel, 1975, Rechtsanwalt, Eisleben; Dittmar Jung, 1950, Rentner, Eisleben;

Alternative für Deutschland (AfD): Andreas Dümmler, 1962, Betriebswirt, Eisleben; Steffen Dlugosch, 1969, Angestellter, Eisleben, Michael Jörg Kaulmann, 1987, Agrartechniker, Eisleben; Jörg Galster, 1963, Kälteanlagenbaumeister, Eisleben; Horst Komaritzan, 1953, Rentner, Eisleben; David Arnhold, 1980, Lokführer, Eisleben; Axel Kulbe, 1970, selbstständig, Eisleben; Diana Röder-Kulbe, 1976, Zahnarzthelferin, Eisleben; Tobias Kern, 2001, Auszubildender, Eisleben; Marco Ehrhardt, 1988, Elektroniker, Benndorf; René Sommer, 1975, Karosseriebauer, Bornstedt; Birgit Ziervogel-Andreäe, 1943, Rentnerin, Bornstedt; Katrin Scheffel, 1957, Rentnerin, Sangerhausen;

Die Linke (Die Linke): Kathrin Gantz, 1968, Beamtin, Eisleben; Vinzent Oesterreich, 1975, Altenpfleger, Eisleben; Tristan Galas, 1999, Leiter künstlerisches Betriebsbüro (Theater), Eisleben; Andreas Stude, 1968, Altenpfleger, Eisleben; Dirk Ecke, 1957, Rentner, Eisleben; Frank Grangladen, 1951, Rentner, Eisleben;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Jutta Fischer, 1953, Dipl.-Ökonomin, Eisleben; Jörg Lutzmann, 1952, Dipl.-Physiker, Eisleben; Roland Schmidt, 1960, Vorruhestand, Eisleben; Andreas Dolla, 1976, Bankkaufmann, Eisleben; Melchior Wöhlmann, 1983, Regionalbereichsleiter, Eisleben; Michael Schwarz, 1975, Dozent, Eisleben; Peter Strauß, 1958, Dipl.-Ing. Informatik, Eisleben;

Freie Demokratische Partei (FDP): Kathrin Valder, 1970, stomatologische Schwester, Eisleben; Heidrun Fröhlich, 1959, Sachbearbeiterin, Eisleben; Dirk Kupfernagel, 1968 selbständig/Dachdeckermeister, Eisleben; Sabine Köhler, 1971, Pflegedienstleitung, Eisleben; Maik Leibe, 1967, Tischlermeister, Eisleben;

Bündnis 90/Die Grüne (Grüne): Katharina Bautz, 1989, Museumsmitarbeiterin, Eisleben; Jürgen Grobe, 1956, Rentner, Eisleben; Christian Balkenohl, 1993, Pädagoge, Eisleben;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Lothar Kliche, 1955, Rentner, Eisleben; Heiko Volker Gille, 1963, Reisekaufmann, Eisleben; Maximilian Swoboda, 2000 EDV-IT-Koordinator, Eisleben; Tina Koch, 1988, Friseurin, Eisleben; Harald Henschel, 1958, Kfz-Meister, Eisleben; Jaqueline Franke, 1973, Architektin, Eisleben; Ingrid Brahmann, 1954, Rentnerin, Eisleben; Viola Storde, 1965, Immobilienkauffrau, Eisleben; Dana Zimmer, 1974, Dipl.-Verwaltungswirtin, Hettstedt; Jenny Sander, 1988, selbst. Tätowiererin, Mansfeld; Mathias Heinemann, 1976, selbstständig, Mansfeld; Rita Baseler, 1963, Handelskauffrau, Mansfeld; Ralf Ziegner, 1959, Rentner, Mansfeld;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): Frank Großmann, 1962, Landwirt, Eisleben; Bernd Ehnert, 1959, Dipl.-Agrar-Ingenieur, Eisleben;

Wählergemeinschaft Feuerwehr Mansfeld-Südharz (WGF): Sebastian Hellmann, 1983, Zahnarzt, Blankenheim; Marcel Winkler, 1981, Angestellter, Eisleben; Sascha Liebetrau, 2000, Angestellter, Eisleben; Andreas Liebetrau, 1965, Rentner, Eisleben; Frank Engelmann, 1972, Rettungssanitäter, Eisleben; Florian Schrader, 1995, Notfallsanitäter, Eisleben; Karsten Gohlke, 1979, Kfz-Mechaniker, Eisleben;

Einzelbewerber: Daniel Günther, 1970, Polizeibeamter, Eisleben;

Heimat- und Kulturverein Hedersleben e.V. (HKV Hedersleben e.V.): Lars Jennert, 1969, Justizvollzugsbeamter, Eisleben; Nikola Scholz, 1971, Filialleiterin, Eisleben; Yvette Hanisch, 1975, OP-Schwester, Eisleben; Mark Hanisch, 1973, Heizungsmonteur, Eisleben; Tobias Baust, 1972, Mechaniker, Eisleben; Dirk Wohland, 1969, Maurer, Eisleben; Enrico Rothe, 1973, Kfz-Mechaniker, Eisleben;

Wahlbereich 4 - Seegebiet Mansfelder Land, Gerbstedt, Mansfelder Grund-Helbra

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Gerd Wyszkowski, 1979, Pferdewirtschaftsmeister, Helbra; Ulf Döring, 1973, Hauptverwaltungsbeamter, Gerbstedt; Petra Popp, 1962, Med.-techn. Assistentin, Seegebiet Mansfelder Land; Harald Henke, 1958, Elektroingenieur, Helbra; Christian Heidler, 1977, Verwaltungsökonom, Gerbstedt; René Liebetanz, 1978, Berufspädagoge, Seegebiet Mansfelder Land; Frank Tallig, 1989, Volljurist, Gerbstedt;

Alternative für Deutschland (AfD): René Meiß, 1978, Unternehmer, Seegebiet Mansfelder Land; Gunter Wakan, 1970, Dipl.-Ing. Informationstechnik, Helbra; Fritz Henry Dietrich, 1955, Rentner, Seegebiet Mansfelder Land; Hartmut Meiß, 1955, Rentner, Seegebiet Mansfelder Land; Harald Kayser, 1947, Kriminalbeamter a.D., Seegebiet Mansfelder Land; Olaf Drechsler, 1965, Kraftfahrer, Seegebiet Mansfelder Land; Sven Kaiser, 1969, Fachwirt für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Seegebiet Mansfelder Land; Gert-Uwe Eggert, 1962, Rentner, Seegebiet Mansfelder Land; Steffi Ziervogel-Sommer, 1979, Unternehmerin, Bornstedt; Orlando Beyer, 2005, Arbeiter, Seegebiet Mansfelder Land; Michael Berschinski, 1974, Gleisbaufacharbeiter, Seegebiet Mansfelder Land; Ronny Becker, 1977, Elektrotechnikmeister, Seegebiet Mansfelder Land; Hans Werner Rose, 1946, Rentner, Blankenheim;

Die Linke (Die Linke): Lisa-Marie Fritsche, 1994, Sozialarbeiterin, Eisleben; Helmut Neuweger, 1951, Gießereiingenieur, Helbra; Astrid Queck, 1975, Künstlerin, Gerbstedt; Ivonne Till-Merle, 1976, Weinfachverkäuferin, Helbra; Gerhard Blume, 1957, Geschäftsführer, Benndorf;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Norbert Born, 1962, Dipl.-Ing., Hergisdorf; Jürgen Ludwig, 1953, Bürgermeister a.D., Seegebiet Mansfelder Land; Klaus Dohndorf, 1951, Rentner, Gerbstedt; Alfred Böttge, 1949, Rentner, Helbra; Peter Edel, 1953, Dipl.-Agraringenieur, Seegebiet Mansfelder Land; Lars Rose, 1974, Mechaniker, Bornstedt; Andreas Zinke, 1975, Dipl.-Ing. Architekt (FH), Wimmelburg; Kristian Cierpka-Reisch, 1989, IT-Berater, Wimmelburg;

Freie Demokratische Partei (FDP): Ingo Bodtke, 1965, Ing. Fleischwirtschaft, Wimmelburg; André Strobach, 1978, Versicherungsfachwirt, Blankenheim;

Bündnis 90/Die Grüne (Grüne): Christine Reimann, 1965, Krankenschwester, Südharz;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Silvio Jacob, 1970, Gewerkschaftssekretär, Mansfeld; Michael Ahlig, 1973, Elektrotechnikermeister, Bornstedt; Max Trepels, 1996, Leistungssachbearbeiter, Gerbstedt; Ralf Leberecht, 1967, Unternehmer, Seegebiet Mansfelder Land; Matthias Jentsch, 1973, selbstständig, Benndorf; Gerd Oberländer, 1986, Lebensmittelmeister, Gerbstedt; Ralf Neumann, 1964, Masseur, Seegebiet Mansfelder Land; Steffen Zwanzig, 1978, Bauingenieur, Blankenheim; Simone Reihl, 1959, Verkäuferin, Gerbstedt; Melissa Amely Paulsen, 2005, Auszubildende, Seegebiet Mansfelder Land; Jens Greulich, 1971, Polizeibeamter, Klostermansfeld; Marcus Beyer, 1992, Oberbauprüfer, Gerbstedt; Isabell Arndt, 1987, Finanzbuchhalterin, Seegebiet Mansfelder Land;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): Michael Probst, 1992, Landwirt, Benndorf; Helgard Wiegand, 1956, Rentnerin, Gerbstedt;

Die Regionalen Mansfeld-Südharz (Regionale): Lars Hesse, 1981, Fachdienstleiter Bauverwaltung, Ahlsdorf; Bernd Hartwig, 1965, Lehrer, Gerbstedt; Ines Wohlsein, 1971, sozialpädagogische Fachkraft, Gerbstedt; Nico Brandtner, 1979, Kraftfahrer, Seegebiet Mansfelder Land; Ursula Weißenborn; 1955, Freie Journalistin, Hergisdorf; Ute Schwennicke, 1965, Lehrerin, Gerbstedt; Marcus Reinhardt, 1975, kfm. Projektleiter, Seegebiet Mansfelder Land; Volker Müller, 1954, Meteorologe, Gerbstedt; Frank Knochenhauer, 1965, Verkäufer, Gerbstedt; Reinhard Hocke, 1963, Kfz-Mechaniker, Gerbstedt; Thomas Werner, 1969, Gala-Bauer, Gerbstedt; Lutz Krause, 1961, Pensionär, Gerbstedt; Janine Daditsch, 1982, Arzthelferin, Arnstein;

Freiwillige Feuerwehr Mansfelder Land: Frank Ochsner, 1974, Feuerwehrgerätewart, Klostermansfeld; Karsten Patz, 1981, Lehrkraft, Ahlsdorf; Jürgen Colawo, 1960, Rentner, Hergisdorf; Fabian Baumann, 1988, Verfahrensmechaniker, Helbra; Andreas Gebhardt, 1978, Leiter Controlling und Finanzen, Klostermansfeld; Hagen Herholdt, 1980, Dipl.-Kaufmann, Klostermansfeld; Oliver Kathe, 1984, Soldat, Helbra; René Kindling, 1981, Dipl.-Verwaltungswirt, Klostermansfeld; Peggy Kramer, 1981, Med.-techn. Assistentin, Helbra; Andreas Rößler, 1976, Ingenieur, Blankenheim; Thomas Schmid, 1965, Projektleiter, Klostermansfeld; David Stollberg, 1989, Garten- und Landschaftsbauer, Klostermansfeld; Axel Weber, 1964, Geschäftsführer, Klostermansfeld;

Wählergemeinschaft Feuerwehr Mansfeld-Südharz (WGF): Roger Weiland, 1972, Stadtgerätewart, Mansfeld;

Einzelbewerber: Denny Oertel, 1976, Angestellter, Gerbstedt; Uwe Tempelhof, 1955, Dipl.-Ingenieur/Rentner, Klostermansfeld;

Wahlbereich 5 – Stadt Arnstein, Stadt Hettstedt, Stadt Mansfeld

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Torsten Fricke, 1960, Handwerker, Sangerhausen; Hagen Hepach, 1966, selbstständig, Hettstedt; Florian Pretzsch, 1986, Angestellter (IT), Arnstein; Florian Krause, 1995, Kaufmann, Hettstedt;

Alternative für Deutschland (AfD): Reiner Kretschmann, 1966, Meister Holztechnik, Mansfeld; Jens Oertel, 1973, Vermessungstechniker, Gerbstedt; Pascal Zak, 2002, geprüfter Handelsfachwirt, Hettstedt; Mechthild Rößler, 1958, Rentnerin, Benndorf; Antje Nagel-Stürmer, 1958, Rentnerin, Hettstedt; Ralf Stürmer, 1964, Kraftfahrer, Hettstedt; Felix Richter, 1964, Bergmann, Arnstein; Marian Schlanstedt, 1988, Zerspaner, Hettstedt; Marc Feyenklahsen, 1968, Betriebsleiter, Mansfeld; Christian Kolb, 1984, Rohrleger, Gerbstedt; Dietmar Vollmann, 1958, selbstständig, Gerbstedt; Bernhard Fleischer, 1957, Rentner, Benndorf; Diana Müller, 1988, Intensivkrankenschwester, Gerbstedt;

Die Linke (Die Linke): Mario Lenke, 1977, selbstständig, Hettstedt; Stefan Gebhardt, 1974, MdL, Hettstedt; Daniel Feuerberg, 1986, Accountmanager, Mansfeld; Karin von Zabiensky; 1961, Kinderkrankenschwester, Hettstedt; Harti Rische, 1955, Rentner, Hettstedt; Roland Ritter, 1953, Rentner, Hettstedt;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Janet Klaus, 1987, Bürgermeisterin, Arnstein; Marco Steckel, 1972, Dipl.-Pädagoge, Hettstedt; Björn Hennig, 1965; Geschäftsführer, Mansfeld; Steffen Geilert, 1959, Bergmann, Hettstedt;

Freie Demokratische Partei (FDP): Kathrin Tarricone, 1965, Dipl.-Agraringenieurin, Mansfeld; Peter Ermisch, 1956, Metallbaumeister, Hettstedt; Gert Hergl, 1950, Maurermeister, Hettstedt;

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne): Lisa Mertens, 1986, Winzerin, Vatterode;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Andreas Koch, 1977, Bürgermeister, Mansfeld; Dirk Fuhlert, 1968, Hauptverwaltungsbeamter, Hettstedt; Rainer Bittmann, 1965, Finanzbeamter, Arnstein; Stefan Kellner, 1986, Fleischermeister, Mansfeld; Hans-Jörg Meyer, 1960, Elektromonteur, Hettstedt; Steve Daditsch, 1981, selbst. Tischler, Arnstein; Lukas Hennig; 1996, Erzieher, Mansfeld; Claudia Volkmann, 1968, Bürokauffrau, Hettstedt; Peter Maletz, 1984, Angestellter, Arnstein; Undine Heisig, 1962, Einrichtungsleiterin Johanniter, Mansfeld; Günther Richter, 1952, Rentner, Hettstedt; Rico Müller, 1974, Maler und Lackierer, Arnstein; Klaus Kirschner, 1959, Industriekaufmann, Mansfeld;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): Michael Franke, 1975, Verkäufer/Landwirt, Mansfeld; Eberhard Freund, 1958, Landwirt in Rente, Mansfeld; Orlett Freier, 1976, Landwirtin, Arnstein;

Die Regionalen Mansfeld-Südharz (Regionale): Jürgen Lautenfeld, 1946, Bürgermeister a.D., Hettstedt; Anke Treustädt, 1973, Pflegeberaterin, Mansfeld; Ines Weidling, 1966, Angestellte, Mansfeld; Melitta Simon, 1966, Kauffrau im Gesundheitswesen, Mansfeld; Katja Müller, 1982, Steuerfachangestellte, Arnstein; Dirk Ermisch, 1969, Angestellter, Hettstedt; Danny Warko, 1989, Pferdewirt, Mansfeld; Constance Staub, 1975, Dipl.-Kauffrau, Mansfeld; Ronald Heuseler, 1957, Rentner, Mansfeld; Andreas Kleinke, 1961, Berufskraftfahrer, Hettstedt; Sandra Bergner, 1988, Krankenschwester, Mansfeld; Thomas Thiel, 1977, Kfz-Mechaniker, Mansfeld; Mario Zieb, 1972, Berufskraftfahrer, Mansfeld;

Wählergemeinschaft Feuerwehr Mansfeld-Südharz (WGF): Michael Sommer, 1979, selbst. Gebäudereinigerhandwerksmeister, Mansfeld; Frank Nestler, 1963, Verkäufer, Hettstedt; Tobias Rieger, 1980, Landwirt, Arnstein; Yves Märker, 1990, Disponent, Mansfeld; Veit Rothe, 1965, Werkfeuerwehrmann, Hettstedt; Christian Conrad, 1982, Energiemanager, Mansfeld; David Ludwig, 1978, Feuerwehrmann, Hettstedt; Marc Meißner, 1980, Aufsichtsperson, Mansfeld; Anni Beberstedt, 1959, Rentnerin, Mansfeld; André Stephan, 1987, Hausmeister, Mansfeld; Lieven Müller, 1980, Geschäftsführer, Mansfeld; Henry Kopf, 1985, Berufsfeuerwehrmann, Mansfeld; Mario Adlich, 1983, Verfahrensmechaniker, Hettstedt;

