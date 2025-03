Mediziner geht davon aus, dass der Einbruch in seine Praxis zu verhindern gewesen wäre, wenn die Polizei anders reagiert hätte. Was die Kripo zu den Vorwürfen sagt.

Mehr als 10.000 Euro Schaden: Warum wurde Einbrecher so spät festgenommen?

Eine der Türen, die bei dem Einbruch in die Augenarztpraxis in Sangerhausen demoliert wurde.

Sangerhausen - Eine kaputte Brandschutzaußentür, zehn demolierte Innentüren, kaputte Glasscheiben, ein verschwundener OP-Monitor und ein geklauter Laptop. Der Einbrecher, der in der Nacht zu Montag die Augenarzt-Praxis von Dr. Albrecht Börner und seiner Kollegin Thu Trang Bui Thi in der Straße Glück Auf in Sangerhausen heimsuchte, hat großen Schaden angerichtet. Der Augenarzt ist auch Tage nach dem Einbruch noch erschüttert.