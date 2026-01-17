Landesweit haben Kommunen und Unternehmen im vorigen Jahr rund 14 Millionen Euro als Abwasserabgabe gezahlt. Welcher Anreiz für Kommunen und Unternehmen besteht.

Mansfeld‑Südharz bekommt 1,6 Millionen Euro aus der Abwasserabgabe – so profitieren Dittichenrode und Hettstedt

Für den Bau der Kanalisation in Dittichenrode (Foto) und den Anschluss nach Roßla flossen 800.000 Euro Fördermittel aus der Abwasserabgabe.

Sangerhausen/MZ. - 2025 haben Kommunen und Unternehmen in Sachsen-Anhalt rund 14 Millionen Euro Abwasserabgabe gezahlt. Mansfeld-Südharz habe davon profitiert, sagt Sprecherin Denise Vopel vom Landesverwaltungsamt: „1,6 Millionen Euro konnten im vergangenen Jahr für die Erneuerung der Abwasserinfrastruktur im Landkreis Mansfeld-Südharz investiert werden.“