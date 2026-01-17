weather wolkig
  4. Fördermillionen für die Region: Mansfeld‑Südharz bekommt 1,6 Millionen Euro aus der Abwasserabgabe – so profitieren Dittichenrode und Hettstedt

Landesweit haben Kommunen und Unternehmen im vorigen Jahr rund 14 Millionen Euro als Abwasserabgabe gezahlt. Welcher Anreiz für Kommunen und Unternehmen besteht.

Von Helga Koch 17.01.2026, 10:15
Für den Bau der Kanalisation in Dittichenrode (Foto) und den Anschluss nach Roßla flossen 800.000 Euro Fördermittel aus der Abwasserabgabe.
Für den Bau der Kanalisation in Dittichenrode (Foto) und den Anschluss nach Roßla flossen 800.000 Euro Fördermittel aus der Abwasserabgabe. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - 2025 haben Kommunen und Unternehmen in Sachsen-Anhalt rund 14 Millionen Euro Abwasserabgabe gezahlt. Mansfeld-Südharz habe davon profitiert, sagt Sprecherin Denise Vopel vom Landesverwaltungsamt: „1,6 Millionen Euro konnten im vergangenen Jahr für die Erneuerung der Abwasserinfrastruktur im Landkreis Mansfeld-Südharz investiert werden.“