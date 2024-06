Maike Peter ist in diesem Jahr mit dem bundesweiten MTR-Röntgenpreis in der Kategorie Teamleitung ausgezeichnet worden.

Niederröblingen/MZ. - Wenn jemand einen bundesweiten Preis gewinnt, sorgt das für Aufsehen. Manchmal passiert es aber fast unbemerkt und nur die Fachwelt nimmt es begeistert zur Kenntnis. Der MTR-Röntgenpreis, der in diesem Jahr an Maike Peter verliehen wurde, fällt in die zweite Kategorie. Die Deutsche Gesellschaft für medizinische Technologinnen und Technologen in der Radiologie hat ihn zum ersten Mal vergeben. Maike Peter erhielt ihn in der Kategorie Teamleitung.