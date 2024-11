Lotto-Gewinner in Mansfeld-Südharz gesucht: 10.000 Euro warten auf ihre Abholung

Sangerhausen/Eisleben. Zwar keine Zahl richtig, aber dennoch 10.000 Euro gewonnen – ist das vielleicht der Grund, warum ein Lotto-Spieler aus Mansfeld-Südharz seinen Gewinn auch nach über einem Jahr nicht abgeholt hat? Bei der Sonderauslosung am 11. September 2023 hatte der Spieler 10.000 Euro gewonnen, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mitteilt. Bisher wurde das Geld aber nicht angefordert.

Bei der Sonderauslosung der Lottogesellschaft für Sachsen-Anhalt nahmen seinerzeit automatisch alle Tippscheine teil, bei denen auch die Zusatzlotterie Spiel 77 angekreuzt war. Der Gewinner aus Mansfeld-Südharz investierte 12,90 Euro in seinen Spielschein für die reguläre Lotto-Variante 6 aus 49 und das Spiel 77.

Wann verfällt der Lottogewinn aus Mansfeld-Südharz?

Zwar tippte er bei 6 aus 49 keine Zahl richtig, durch die Sonderauslosung beim Spiel 77 gewann er aber dennoch 10.000 Euro. Noch hat der Spieler laut der Lottogesellschaft die Möglichkeit, das Geld zu bekommen. Bis zum 31. Dezember 2026 kann er seinen Tippschein in einer Lotto-Filiale einreichen. Meldet er sich bis dahin nicht, wandert sein Gewinn wieder in den Topf für Sonderauslosungen.

Dass selbst ein großer Gewinn vom Spieler nicht bemerkt wird, kommt häufiger vor, als man denkt. Momentan ist laut Lotto-Toto Sachsen-Anhalt beispielsweise ein Gewinn über 250.000 Euro nicht ausgezahlt, weil sich der Gewinner aus dem Landkreis Wittenberg bislang nicht gemeldet hat. Er hatte vor rund sieben Monaten beim Eurojackpot viele Zahlen richtig getippt.

Lotto-Gewinner aus Mansfeld-Südharz lässt eine Million sausen

Und in Mansfeld-Südharz ließ ein Millionen-Gewinner das Geld sogar schon mal sausen: Er hatte bei einer Lotto-Ziehung im November 2019 eine Million Euro gewonnen, seinen Tippschein aber nie eingelöst. Deshalb floss das Geld nach Ablauf der Anspruchsfrist am 31. Dezember 2022 im folgenden Jahr in den Topf für bundesweite Sonderauslosungen.

Die Lottogesellschaft ging damals davon aus, dass der Gewinner den Tippschein vergessen hat und dieser vielleicht unentdeckt in einer Jackentasche oder im Handschuhfach des Autos liegt.