In Sangerhausen war ein Stall in Flammen aufgegangen. Rettungskräfte von vier Feuerwehren waren im Einsatz. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei mit 65.000 Euro.

Sangerhausen/MZ. - Beim Brand einer kleinen Lagerhalle am Sangerhäuser Brandrain ist nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag Sachschaden von insgesamt 65.000 Euro entstanden. Die Kripo schätzt den Schaden an der Halle auf 15.000 Euro, der im Inneren des Gebäudes soll 50.000 Euro betragen. In der Halle hatten sich Wechselrichter und Speicher einer mobilen Solaranlage befunden.