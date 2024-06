In Sangerhausen geht am Dienstag ein Stall in Flammen auf. Rettungskräfte von vier Feuerwehren rücken aus, um zu helfen. Anwohner sollen Fenster geschlossen halten.

Sangerhausen. - Feuerwehrleute haben am späten Dienstagnachmittag in Sangerhausen zwei Ponys aus einem brennenden Stallgebäude gerettet. Das Feuer auf einem Grundstück am Brandrain wurde gegen 16.45 Uhr bemerkt, die Einsatzkräfte per Sirene alarmiert.