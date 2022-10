Löscharbeiten bis in die Nacht Waldfahrzeug bei Stolberg ausgebrannt - Steilhang als Herausforderung für die Feuerwehr

Bei Stolberg ist ein sogenannter "Rückezug" einen Hang hinab gerutscht und anschließend ausgebrannt. Die Feuerwehren mussten an einem reichlich 60 Meter hohen Steilhang löschen. Ein Glutnest hält die Einsatzkräfte bis spät in die Nacht in Atem.