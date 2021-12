Lkw kollidiert beim Abbiegen mit Pkw an Kreuzung in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Ein Unfall hat sich am Montagvormittag in der Erfurter Straße in Sangerhausen ereignet. Beim Linksabbiegen in die Karl-Liebknecht-Straße kollidierte dort im Kreuzungsbereich ein Lkw mit einem entgegenkommenden Pkw. Dabei wurden zwei Fahrzeuginsassen im Pkw leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt, teilt das Polizeirevier mit. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 11.000 Euro.