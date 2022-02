Lkw-Fahrer demoliert Halbschranke am Bahnübergang in Roßla

Roßla/MZ - Ein Lkw hat am Donnerstagvormittag in der Breitunger Straße in Roßla an einem Bahnübergang eine Halbschranke demoliert. Zeugen haben dies beobachtet und informierten die Polizei sowie den Lkw-Fahrer.

Dieser gab an, nichts bemerkt zu haben. Der Lkw war zuvor hinter der Bahnanlage verbotenerweise in Richtung Agnesdorfer Straße rechts ab und musste dabei mit dem Fahrzeug rangieren. Dabei schloss sich für den Fahrer wohl unbemerkt die Halbschranke. Es entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.