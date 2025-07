Sattelzugmaschine kommt kurz hinter der Abfahrt Sangerhausen West von der Fahrbahn ab. Warum die Freigabe so lange dauerte.

Lkw droht an der A38 bei Sangerhausen umzukippen

Sangerhausen. - Ein Unfall mit einer Sattelzugmaschine hat sich am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der A38 in Richtung Göttingen kurz nach der Anschlussstelle Sangerhausen-West ereignet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle war der Lkw einer deutschen Spedition nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gekracht.