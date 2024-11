Durch die Wohngeldreform der Bundesregierung haben mehr Menschen als bisher Anrecht auf die Sozialleistung. Es war aber zu einem Antragsstau gekommen. Ob sich die Situation auf der Wohngeldstelle in Sangerhausen verbessert hat.

Lange Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen in Sangerhausen - Wie der aktuelle Stand ist

Sangerhausen/MZ. - Sangerhausens Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) will die Bearbeitungsdauer von Anträgen in der städtischen Wohngeldstelle weiter senken. Das kündigte er jetzt im Stadtrat an.