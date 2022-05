Landrat erhöht den Druck auf die kassenärztliche Vereinigung

Schröder fordert von Selbstverwaltungsorganisation, in unterversorgten Gebieten eigene Praxen zu betreiben und Ärzte dort anzustellen.

In Sangerhausen fehlen jede Menge Hausärzte.

Sangerhausen - In Sachen der hausärztlichen Versorgung in Mansfeld-Südharz erhöht der Landkreis den Druck auf die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA): „In bestimmten Gegenden des Landkreises muss es die Möglichkeit geben, dass die KVSA verstärkt eigene Praxen unterhält und dort von ihr selbst angestellte Ärzte vor Ort beschäftigt“, sagte Landrat André Schröder (CDU) auf Anfrage der MZ. „Dies kann auch in medizinischen Versorgungszentren erfolgen.“