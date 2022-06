Landesstraße 234 zwischen Roßla und Kelbra voll gesperrt

Kelbra/Sittendorf - Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die L 234 zwischen Roßla und Kelbra am frühen Montagmorgen voll gesperrt worden. Polizeiangaben zufolge waren gegen 4.48 Uhr zwei Pkw frontal miteinander kollidiert. Der Unfall passierte in einer langgestreckten Kurve kurz hinter dem Ortsausgang Roßla in Richtung Kelbra. Der eine Fahrer wurde eingeklemmt und musste freigeschnitten werden. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der Fahrer des anderen Pkw erlitt Verletzungen. Der Motorblock des einen Autos soll auf der Straße liegen. Die muss deshalb noch beräumt werden. Die Polizei bat Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

