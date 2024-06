Nienstedt/MZ. - Nach einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagvormittag die Landesstraße 222, die als Autobahnzubringer dient, zwischen Nienstedt und Allstedt kurzfristig gesperrt worden. Man konnte so nicht aus Richtung Allstedt auf die A 38 auffahren und kam auch nicht in Richtung Allstedt von der Autobahn hinunter. Die Polizei bat ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Näheres zu dem Unfall ist noch nicht bekannt.