Die Kassenzahnärztliche Vereinigung startet Stipendien und eine Landzahnarztquote, um Nachwuchs zu gewinnen. OB Schweiger spricht von einem „positiven Signal“.

Künftig mehr Zahnärzte in Sangerhausen? Wie das gelingen soll

Ein Zahnarzt bei der Arbeit. Auch in MSH stehen viele Zahnärzte vor dem Ruhestand.

Sangerhausen/MZ. - Sangerhausens Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) hat Neuregelungen bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt (KVZ) begrüßt. Die sollen für mehr Zahnarzt-Nachwuchs sorgen, insbesondere im ländlichen Raum.