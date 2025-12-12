Strategie gegen den Ärztemangel Künftig mehr Zahnärzte in Sangerhausen? Wie das gelingen soll
Die Kassenzahnärztliche Vereinigung startet Stipendien und eine Landzahnarztquote, um Nachwuchs zu gewinnen. OB Schweiger spricht von einem „positiven Signal“.
12.12.2025, 15:15
Sangerhausen/MZ. - Sangerhausens Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) hat Neuregelungen bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt (KVZ) begrüßt. Die sollen für mehr Zahnarzt-Nachwuchs sorgen, insbesondere im ländlichen Raum.