Kritik an den Zuständen: Abfallbehälter im Südharz reichen nicht überall aus

Südharz/MZ - Die Gemeinde Südharz will ihre Tourenpläne fürs Leeren der Abfallbehälter an den touristischen Ausflugszielen prüfen und bei Bedarf weitere Abfallbehälter ergänzen. Das hat Bauamtsleiter Björn Schade in der Sitzung des Umwelt- und Ordnungsausschusses angekündigt. Auch in den Ortsteilen gebe es Stellen, etwa Spielplätze, wo Müll einfach weggeworfen werde. Deshalb bitte die Verwaltung die Ortsbürgermeister um Hinweise, wo Müllbehälter fehlten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<