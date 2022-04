Kosten steigen Kreismusikschule Mansfeld-Südharz muss Gebühren erhöhen

Im Schulausschuss des Kreistages wurde jetzt über eine Erhöhung der Gebühren für den Unterricht an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz gesprochen. Die Erhöhung würde am 1. August in Kraft treten, wenn der Kreistag zustimmt.