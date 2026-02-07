weather regen
  4. Veranstaltung zum Weltkrebstag: Krebsbetroffene organisieren erstmals Veranstaltung zum Weltkrebstag im Europa-Rosarium

Selbsthilfegruppen und Vereine informieren im Glashaus des Europa-Rosariums über ihre Arbeit und bieten Unterstützung an.

Von Steffi Rohland Aktualisiert: 07.02.2026, 14:03
Mitglieder der Selbsthilfegruppe „Frauen und Männer nach Krebs“ standen den Besuchern der Veranstaltung zum Weltkrebstag 2026 im Glashaus Rede und Antwort.
Mitglieder der Selbsthilfegruppe „Frauen und Männer nach Krebs“ standen den Besuchern der Veranstaltung zum Weltkrebstag 2026 im Glashaus Rede und Antwort. (Foto: Steffi Rohland)

Sangerhausen/MZ. - Es war ein vielfältiges Angebot, das den Besuchern zur ersten Veranstaltung zum Weltkrebstag im Glashaus des Europa-Rosariums geboten wurde. Mitglieder der Sangerhäuser Selbsthilfegruppe „Frauen und Männer nach Krebs“ hatten sie mit vielen Unterstützern organisiert.