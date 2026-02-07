Veranstaltung zum Weltkrebstag Krebsbetroffene organisieren erstmals Veranstaltung zum Weltkrebstag im Europa-Rosarium
Selbsthilfegruppen und Vereine informieren im Glashaus des Europa-Rosariums über ihre Arbeit und bieten Unterstützung an.
Aktualisiert: 07.02.2026, 14:03
Sangerhausen/MZ. - Es war ein vielfältiges Angebot, das den Besuchern zur ersten Veranstaltung zum Weltkrebstag im Glashaus des Europa-Rosariums geboten wurde. Mitglieder der Sangerhäuser Selbsthilfegruppe „Frauen und Männer nach Krebs“ hatten sie mit vielen Unterstützern organisiert.