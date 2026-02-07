weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Grundschule „Am Weinberg“: Blinde Zerstörungswut auf Schulgelände in Farnstädt

Am Freitag wurden diverse Sachbeschädigungen im Grünen Klassenzimmer und im Naschgarten der Grundschule „Am Weinberg“ festgestellt. Belohnung für Hinweise auf den oder die Täter ausgesetzt.

07.02.2026, 15:00
Ein Bild der Verwüstung im Grünen Klassenzimmer
Ein Bild der Verwüstung im Grünen Klassenzimmer (Foto: VG Weida-Land)

Farnstädt/MZ/LOS. - Unbekannte haben auf dem Gelände der Grundschule „Am Weinberg“ in Farnstädt randaliert. Es wurden im Grünen Klassenzimmer Massivholzgarnituren umgeworfen und teils stark beschädigt sowie junge Obstbäume abgeknickt oder herausgerissen.