Kosten von etwa 200.000 Euro: Sangerhausen plant 40 neue Stellflächen am Rosarium

Sangerhausen/MZ - Gute Nachricht für Touristen, die in die Kreisstadt kommen: Der offiziell „Rosarium 2“ genannte Parkplatz nahe des Dialysezentrums im Sangerhäuser Stadtteil „Am Rosarium“ soll in absehbarer Zeit vergrößert werden. Stimmt der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 10. März dem sogenannten Abwägungs- und Satzungsbeschluss im Rahmen des B-Planverfahrens für das Wohngebiet Beyernaumburger Weg zu, dürfte der Weg für das Projekt endgültig freigemacht werden. Damit soll eine Fläche, die bisher eigentlich für den Bau von Einfamilienhäusern gedacht war, zu einer öffentlichen Verkehrsfläche umgewidmet werden.

