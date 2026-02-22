Jochen Scheffler aus Breitenstein organisiert in diesem Jahr erneut mehrere Veranstaltungen in der Kulturkirche St. Martini in Stolberg.

Stolberg/MZ. - Für Jochen Scheffler ist es eine Herzensangelegenheit: Zum Auftakt des Konzertsommers 2026 in der Kulturkirche St. Martini in Stolberg organisiert er ein Benefizkonzert. Im Laufe des Jahres seien weitere Veranstaltungen bis in den Herbst und Winter hinein geplant, sagt Scheffler, der sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Stolberger Kirche engagiert und auch Konzerte organisiert.