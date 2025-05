Kitz-Retter sind am frühen Morgen in Mansfeld-Südharz im Einsatz

Sangerhausen/MZ. - Hoch stehen Gras und Luzerne auf den Futterwiesen. Viele Landwirte starten in diesen Tagen die erste Mahd. Für den Verein „Wildtierretter Sachsen-Anhalt“ hat damit die Saison begonnen. Auch in Mansfeld-Südharz sind Vereinsmitglieder jetzt wieder in aller Herrgottsfrühe unterwegs, um Rehkitze vor einem qualvollen Tod zu bewahren.