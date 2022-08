Kitas müssen warten - Hohe Bau-Preise sprengen oft Budgets der Kommunen in Mansfeld-Südharz

Warum etliche Bauvorhaben in den Kindereinrichtungen des Landkreises Mansfeld-Südharz nicht realisiert werden können. Was trotzdem geht.

In einigen Kitas des Landkreises konnte trotz aller Umstände gearbeitet werden.

Südharz/Sangerhausen/MZ - In den meisten Kindertagesstätten im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es zwar im Sommer keine Schließzeiten. Trotzdem - so bestätigen mehrere Träger von Einrichtungen, werden die Ferienwochen auch vielfach in den Kitas genutzt, um Bauvorhaben zu realisieren.