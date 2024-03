Der VfB Sangerhausen kassiert in der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt die zweite Niederlage in Folge - gegen den FC Bitterfeld-Wolfen.

Sangerhausen/MZ. - Das letzte Wort hatte der Gast. In der 90. Minute traf Janek Hetke in der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt für seinen VfB Sangerhausen im Spiel beim FC Bitterfeld-Wolfen in die Maschen. Mehr als statistischen Wert hatte das sechste Saisontor des 23-Jährigen nicht.