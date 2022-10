Keine Fernwärme am Mittwoch in zwei Sangerhäuser Stadtteilen

Sangerhausen - Wichtige Nachricht für die Bewohner der Sangerhäuser Stadtteile Süd und Südwest: Entgegen bisheriger Pläne wird die Fernwärmeversorgung in beiden Stadtteilen nicht am Dienstag, 25. Oktober, abgeschaltet, sondern erst am Mittwoch, 26. Oktober. Das teilten die Stadtwerke am Montag mit. „Die Bauarbeiten sind leider nicht so verlaufen, wie wir es geplant hatten“, sagte Anja Lemke, die technische Leiterin der Stadtwerke. Deshalb müsse man etwas umdisponieren. Sie bat gleichzeitig um Verständnis für die Maßnahme.