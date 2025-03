Größter Wunsch erfüllt Mit Video: Kaum zu glauben - Verein Herzensangelegenheit macht unheilbar krankem Niklas Mega-Überraschung Der an der unheilbaren Krankheit Cystinose leidende Niederröblinger Niklas Zelmer wurde vom Verein Herzensangelegenheiten überrascht. Welcher Wunsch nun für ihn in Erfüllung geht. Von Sebastian Möbius

Niklas Zelmer wurde auf dem Oberröblinger Sportplatz mit einer Spende vom Verein Herzensangelegenheiten überrascht. Auf dem Bild (von links nach rechts): Mandy Brandtner, Tobias Meißner, Katrin Zelmer, Niklas Zelmer, Niklas Beek und Nico Brandtner. Foto: Maik Schumann

Oberröblingen/mz. - Wolkenloser Himmel, die Sonne scheint auf das Gelände des Fußballvereins vom VfB Oberröblingen. Der zwölfjährige Niklas Zelmer steht in voller Fan-Montur mit Schal zusammen mit seiner Mutter am Spielfeldrand, als sich von einem großen Kombi her das Ehepaar Nico und Mandy Brandtner nähert.

Die beiden sind vom Verein Herzensangelegenheiten und erfüllen seit Jahren schwerstkranken Kindern und deren Familien Wünsche. In der Hand hält er einen Scheck, der auf 3.000 Euro dotiert ist. Niklas Zelmer und Mutter Katrin, ebenso wie VfB-Torwart Niklas Beek wissen nicht, was kommt, die Aktion ist eine Überraschung.

Niklas Zelmer ist unheilbar krank

Bei der Übergabe bricht eine riesige Freude beim an der unheilbaren Krankheit Cystinose leidenden Niederröblinger Niklas Zelmer aus. Mutter Katrin Zelmer schlägt die Hände über den Kopf, kann es gar nicht fassen, Niklas Beek ruft: „Ich hab richtig Gänsehaut, Wahnsinn.“

Zum Hintergrund: Von Geburt an hat Niklas Zelmer eine unheilbare Krankheit – Cystinose (die MZ berichtete). Die Stoffwechselerkrankung, die vor allem die Nieren angreift, ist tückisch, tritt nur auf, wenn beide Elternteile ein bestimmtes krankes Gen auf einem Chromosom tragen. Und selbst dann beträgt die Chance, dass das Kind das kranke Gen erbt, nur 25 Prozent.

Verein Herzensangelegenheiten erfüllt Niklas' größten Wunsch

Mit der Geldspende will das Ehepaar vom Verein Herzensangelegenheiten, der im Seegebiet Mansfelder Land angesiedelt ist, Niklas’ großen Wunsch erfüllen, den er vor Kurzem im Gespräch mit der MZ geäußert hat. Er möchte mit Mama und Papa in den Urlaub fliegen. Das ist nun möglich. In Zusammenarbeit mit dem Reisebüro „Sunny Days“ in Teutschenthal wird dieser Wunsch realisiert.

Niklas Zelmer in VfB-Fanmontur mit Megaphon und Pauke. Foto: Schumann

Für Niklas aus Oberröblingen geht es nach Teneriffa

Und wo es hingehen soll, weiß Niklas Zelmer auch schon: „Ich möchte gerne nach Teneriffa in den Urlaub fliegen und den Loro Parque besuchen.“ Der Loro Parque ist ein Erlebniszoo mit 570 verschiedenen Tierarten. Ein Paradies also für den tierbegeisterten Niklas Zelmer. Und als die Brandtners hören, dass es in den Erlebnistierpark gehen soll, legen sie kurzerhand noch 500 Euro auf die Spendensumme drauf. „Damit sich der Ausflug in den Tierpark auch ordentlich lohnt“, wie Nico Brandtner lächelnd dazu sagt.

So schnell wie möglich soll es in den Urlaub gehen

Wann der Urlaub realisiert wird, ist aber aktuell noch nicht zu sagen. Viele Arzttermine und Operationen stehen noch an. Katrin Zelmer sagt: „Wir wollen es so schnell wie möglich hinbekommen.“ Torwart Niklas Beek fügt in Bezug auf die Überraschung hinzu: „An dieser Geste sieht man, dass, wenn man auf eine Krankheit in den Medien hinweist, doch noch etwas passiert.“

Auch wenn Nico und Mandy Brandtner Familien und Kinder schon seit vielen Jahren überraschen, macht es jedes Mal aufs Neue Spaß, wie sie berichten. Und sie handeln mit dem Verein, der sich über Spenden finanziert, aus einem persönlichen Motiv heraus, nachdem ihr eigener Sohn Charly im Alter von nur fünf Jahren an Krebs gestorben ist.

Niklas Zelmer für seinen Teil hatte schon mit der Spendenübergabe auf dem Sportplatz seines Fußball-Lieblingsklubs VfB Oberröblingen ein unvergessliches Erlebnis. Und der Urlaub kommt erst noch.