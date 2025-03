Was der VfB Oberröblingen getan hat, um den Jungen aus Niederröblingen zu überraschen und welche Wünsche der kranke Junge hat.

Der an Cystinose erkrankte Niklas Zelmer aus Niederröblingen bekommt von seinem Lieblingsspieler des VfB Oberröblingen, Torwart Niklas Beek, ein Trikot mit den Unterschriften der Spieler überreicht.

Niederröblingen/MZ. - Niklas ist seit seiner Geburt schwer krank. Aber der Junge aus Niederröblingen lässt sich deswegen nicht unterkriegen. Im Gegenteil. Er hat eine große Leidenschaft. Und so sind Fahne, Trommel und Trommelstock immer mit am Start, wenn der zwölfjährige Niklas Zelmer samt Freunden seinen Lieblingsverein VfB Oberröblingen in der Landesklasse 6 unterstützt. Er ist immer dabei, ob auswärts oder im heimischen Stadion. Zumindest immer, wenn er kann.