Käthe Körber erinnert sich an den Bombenangriff auf Wallhausen vor 77 Jahren

Wallhausen/MZ - Als die Flieger am Horizont erscheinen, hat an diesem sonnigen Mittag in Wallhausen immer noch niemand eine Ahnung, was gleich passieren würde. „Wir haben nicht gedacht, dass Bomben auf Wallhausen fallen würden“, sagt Käthe Körber 77 Jahre später. Doch am 22. Februar 1945 ist es tatsächlich so. „Jedes Jahr an dem Tag muss ich viel daran denken“, sagt die heute 91-Jährige, die im DRK-Pflegeheim in Hohlstedt lebt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<