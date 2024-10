Sangerhausen/MZ. - Zum ersten Mal seit einigen Jahren geht der Kammerchor „Voces juvenales“ des Scholl-Gymnasiums Sangerhausen wieder auf große Chorreise. Und die hat es in sich: Ende November werden die Gymnasiasten auf dem Weihnachtsmarkt in Prag auftreten. „In den vergangenen beiden Jahren hatten wir zwar jeweils mehrtägige Probelager“, sagt Chorleiter Friedrich Hübenthal, der das Ensemble im Januar vergangenen Jahres von seiner Vorgängerin Beate Pfeiffer übernommen hat.

Im Vergleich zum Probenlager in der Jugendherberge Sittendorf ist die Chorfahrt aber nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Vom 25. bis 29. November wird Hübenthal mit den „Jungen Stimmen“ auf Tour ins Nachbarland gehen. „Eigentlich wollte ich ja gleich zu Beginn des Schuljahrs an die Ostsee fahren“, berichtet Hübenthal. Auf Anfrage bei dem Unternehmen, das auf die Organisation von Chorreisen spezialisiert ist, musste er jedoch erfahren: Dieses Ziel muss man schon zwei Jahre vorher buchen.

Sangerhäuser Chor singt in Tschechien: Wie es zu dem Termin auf dem Prager Weihnachtsmarkt kam

Also Tschechien. Was insofern gut passt, weil man bei dieser Gelegenheit gleich mal wieder dem Partnerchor in Rokyzany einen Besuch abstatten kann. Beim Termin wurde Rücksicht auf die Klausurpläne genommen, denn speziell die Elft- und Zwölftklässler sollen da nichts verpassen. „Den Auftritt auf dem Prager Weihnachtsmarkt hat das Unternehmen vermittelt. Die sind auf Chorreisen spezialisiert und haben die entsprechenden Kontakte“, sagt Hübenthal. Am 28. November werden die „Voces Juvenales“ etwa eine halbe Stunde lang stimmgewaltig die Weihnachtsmarktbesucher erfreuen.

Hübenthal ist selbst gespannt, wie das laufen wird. „Unter freiem Himmel und mit einem Publikum, das nicht unbedingt ruhig dasitzt und zuhört – das ist eine Herausforderung, der sich der Chor auch mal stellen muss“, meint er.

Chorfahrt nach Prag: Jeden Tag zwei Stunden Probe im Hostel

Ansonsten wird auf der Fahrt natürlich auch geprobt – jeden Tag zwei Stunden lang. Quartier nehmen werden die 56 jungen Sängerinnen und Sänger in einem Hostel in der tschechischen Hauptstadt. Von dort aus wird nicht nur Prag erkundet, es geht auch nach Pilsen mit Besichtigung der Brauerei und anschließendem Abstecher nach Rokyzany. Auch ein Mittagessen in einem traditionellen tschechischen Restaurant und ein Besuch im schwarzen Theater in Prag stehen auf dem Plan.

Nach der Rückkehr startet der Chor dann schon sehr bald mitten rein ins vorweihnachtliche Programm. Zusammen mit dem Ehemaligenchor „Voces maturi“, ebenfalls unter Leitung von Friedrich Hübenthal, gestalten die „Voces juvenales“ am 2. Advent, dem 8. Dezember, ab 16 Uhr ein Gemeinschaftskonzert in der Kirche „St. Trinitatis“ in Roßla. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Zu hören sein werden traditionelle und populäre Weihnachtslieder, ebenso Spirituals und Popsongs. Auch bei „Musik im Kerzenschein“ am dritten Advent sind beide Chöre wieder mit dabei.