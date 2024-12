Kabeldiebe haben in einem Solarpark in Wolferstedt zugeschlagen, der gerade errichtet wird. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei ermittelt nach einem dreisten Kabelklau in Wolferstedt

Wolferstedt - Dreister Diebstahl in Wolferstedt: Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in dem Allstedter Ortsteil vom Gelände eines im Bau befindlichen Solarparks 46 Kabeltrommeln mit Kupferkabeln entwendet.

Die Beute hat einen Gesamtwert von etwa 16.000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Diebesgut wurde vermutlich per Lkw abtransportiert. Eine Trommel hat ein Gewicht von etwa 300 Kilogramm. Die Kripo hat versucht, am Tatort Spuren zu sichern.

Polizeisprecherin Steffi Schwan sagt: „Die Verladearbeiten müssen einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen haben und könnten bemerkt worden sein.“ Sie bat deshalb die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/67 02 93 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.