Sangerhausen - Im Nordosten von Sangerhausen nahe der Kupferhütte könnte es in absehbarer Zeit ein neues Wohngebiet geben. Ein privater Investor will auf einer Brachfläche an der Straße Taubenberg Bauland für sechs Eigenheime zur Verfügung stellen. So soll die Nachfrage in Sangerhausen besser bedient werden. Nötig für das Projekt ist eine sogenannte Außenbereichssatzung. Diese soll nun auf den Weg gebracht werden. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung ohne Diskussion grünes Licht dafür gegeben. Wie Maria Diebes, Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung, sagte, handelt es sich bei den Initiatoren des Projekts um die bisherigen Grundstückseigentümer, die sich zusammengeschlossen haben. Zwei der entstehenden Bauflächen wollten diese im Rahmen des Eigenbedarfs für ihre Familien selbst nutzen, die anderen sollen vermarktet werden. Diebes sprach „von einer Abrundung des Siedlungsbereichs“. Die geplanten Häuser passten sich gut an die bereits vorhandene Bebauung an.

