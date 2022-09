Inflation und Ende des Tankrabatts: Vielen Firmen in MSH geht es an die Substanz

Die Preise für Diesel und Benzin steigen wieder. Das ist nicht das Einzige, was die Unternehmen in Mansfeld-Südharz hart trifft. Es geht um die Existenz.

Sangerhausen/MZ - In den nächsten Tagen dürfte das böse Erwachen kommen. Mit dem Auslaufen des Tankrabatts, der drei Monate galt, werden die Benzin- und Dieselpreise wohl deutlich steigen. Viele haben in den vergangenen Tagen deshalb versucht, ihr Auto noch mal vollzutanken, was an einigen Zapfsäulen zu längeren Wartezeiten führte. Die MZ hat sich umgehört, was das Aus für den Tankrabatt insbesondere für Unternehmen in MSH bedeutet.