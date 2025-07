Sangerhausen/MZ. - Mehr als 25 Liter Regen in nicht mal zwei Stunden hat es am Dienstagvormittag in Sangerhausen gegeben. Wie in den Wetterprognosen vorhergesagt, zog nach neun Uhr von Westen her eine dichte Regenfront herein und brachte keinen sintflutartigen, aber sehr ergiebigen und anhaltenden Niederschlag.

