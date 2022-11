Symbolfoto - In Foren gibt es Gerüchte, dass die Energiespeicher von Photovoltaikanlagen im Brandfall zum Problem werden können. Was ist da dran?

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Die Energiekrise verleiht der Solarbranche Flügel. Auf vielen Dächern sind in diesem Jahr Photovoltaikanlagen installiert worden. Gestiegene Stromkosten und die Aussicht auf Unabhängigkeit machen die Investition für Eigenheimbesitzer attraktiv. Viele lassen sich inzwischen nicht nur die Anlage aufs Dach, sondern auch gleich einen Speicher in den Keller bauen, um überschüssige Energie aus sonnenreichen Zeiten an grauen Tagen nutzen zu können.

Feuerwehr widerspricht Gerüchten aus Foren

In Foren im Internet und im Bekanntenkreis hört man es jedoch munkeln: So ein Speicher, quasi eine XXL-Batterie, würde im Brandfall zum Problem. Weil man ihn nicht abschalten kann und unheimliche Energiemengen freiwerden könnten, würde die Feuerwehr nicht löschen, wenn so ein Speicher mit im Spiel sei.

Quatsch, sagt Dennis Amey, der Gemeindewehrleiter von Mansfelder Grund/Helbra. „Wir lassen doch kein Haus abbrennen – wo kommen wir da hin?“ Egal, ob so ein Speicher selbst brennen würde oder sich in der Nähe des eigentlichen Feuers befände – für solche Einsätze seien im Prinzip die gleichen Sicherheitsregeln zu beachten wie für alle Brände an elektrischen Anlagen.

„Vor einigen Jahren hatten wir in Helbra sogar mal so einen Brand“, erinnert sich Amey und betont, dass damals nicht der Batteriespeicher die Ursache war, sich aber mit im Haus befand. Und natürlich habe man gelöscht.

Gedanken über Standort machen

Thomas Klaube, Stadtwehrleiter in Sangerhausen, äußert sich ähnlich. Er rät aber, sich Gedanken über einen Standort zu machen, an dem so ein Batteriespeicher im Ernstfall gut zu erreichen ist. „Also eher nicht auf dem Dachboden“, meint er. „Ich habe selbst eine PV-Anlage auf dem Dach und baue nächstes Jahr auch einen Speicher ein“, sagt Klaube. Dass Feuerwehren sowas nicht löschen würden sei Unfug.

Das bestätigt auch Kreisbrandmeister Steffen Homann. „Ich kenne solche Brände nicht als besonderes Problem und es gibt auch einsatztaktisch überhaupt keine Regelung in der Art: Stopp, da darf jetzt nicht gelöscht werden“, sagt Homann.

Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme hatte von 2014 bis 2019 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Rahmen des Projekts „Sicherheit und Zuverlässigkeit von PV-Anlagen mit Speichersystemen“ genau diese Technik untersucht – unter besonderer Berücksichtigung von Brandrisiken und Löschstrategien. 2019 wurden die Ergebnisse bei einem Brandschutzworkshop der Feuerwehren vorgestellt.

Feuerwehrleute schützen sicht mit Schutzkleidung

Im Zuge der Recherchen bei Polizei und Versicherern hatte das Institut ermittelt, dass es bei den damals bundesweit rund 130.000 Speichern in Eigenheimen bis dato zehn Brandfälle gegeben hatte.

„Es gelten die normalen Regeln der Feuerwehren für Einsätze an elektrischen Anlagen“, sagt auch Silvia Oestreicher, Pressesprecherin des Deutschen Feuerwehrverbands. Der hatte 2018 gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren eine Fachempfehlung zu Lithium-Ionen-Speichermedien herausgegeben.

Hausspeicheranlagen seien zertifiziert und würden eng überwacht produziert, heißt es darin. „Aus heutiger Sicht“ stellten sie „ein vergleichbares Risiko wie andere Elektrogeräte oder Photovoltaikanlagen dar.“

Im Brandfall seien Hausspeicheranlagen mit Wasser zu löschen. Löschmittelzusätze könnten verwendet werden. Durch möglichst frühes und langes Kühlen könne das „thermische Durchgehen“ verhindert werden, bei dem der Speicher sich selbst immer weiter erhitzt und schließlich explodiert. Bei Bränden von Batteriespeichern schützen Feuerwehrleute sich mit Abstand gegen Stromschläge und mit Schutzkleidung gegen ätzende Gase.