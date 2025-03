Bürgerinitiative aus Kelbra fordert nach einem neuen Unfall in den 36 Kurven hoch zum Kyffhäuser, endlich etwas gegen die Raserei und den Lärm auf der bei Bikern beliebten B 85 zu unternehmen. Was der zuständige Kyffhäuserkreis sagt.

Kelbra. - Nach dem Motorradunfall am Kyffhäuser vom vergangenen Sonntag, bei dem zwei Biker frontal zusammenstießen und teils schwer verletzt wurden, fordert die Bürgerinitiative gegen Motorradlärm in Kelbra die Behörden und die Politik auf, zu handeln.

Es müsse endlich etwas gegen die Raserei, den damit verbundenen Lärm und die vielen Unfälle auf der bei Bikern überaus beliebten, kurvenreichen B 85 hoch zum Kyffhäuser unternommen werden, fordert Ingrid Eberhardt, die Sprecherin der Initiative, die seit knapp fünf Jahren besteht. „Was muss eigentlich noch passieren?“, fragt sie. „Kaum scheint die Sonne, geht es wieder los mit dem lärmenden Motorradtourismus auf der Bundesstraße durch Kelbra zum Kyffhäuser hinauf und weiter bis nach Bad Frankenhausen.“

Drastischer Wertverlust der Grundstücke an der B 85 aufgrund des Lärms

Grundstücke entlang der B 85 seien deshalb wertlos. Die Promenade in Kelbra und der Wald entlang der Straße würden von den Menschen aufgrund des Lärms gemieden, den viele der Biker verursachten. Die kommen insbesondere in der Sommersaison bei schönem Wetter aus ganz Deutschland nach Kelbra. Aber weder der Landkreis, die Landesstraßenbaubehörde, die Polizei, das Innenministerium, noch der Stadtrat und der Bürgermeister der Stadt Kelbra hätten sich bisher des Problems angenommen. „Vielmehr wurde uns immer nur erzählt, was alles nicht möglich ist, um den Lärm und die Raserei zu reduzieren.“ So habe es beispielsweise bis heute keine Antwort des Kelbraer Stadtrats auf eine Liste mit 300 Unterschriften gegeben, die die BI bereits im August 2020 eingereicht hatte. Eberhardt fügt hinzu: „Die Bürger der Stadt haben es mittlerweile satt, nicht gehört zu werden.“

Einige Anwohner hatten bereits im vergangenen Jahr angekündigt, die Strecke am Wochenende selbst sperren zu wollen, um Behörden und Politik nachdrücklich auf das Problem aufmerksam zu machen (die MZ berichtete). Bisher kam es aber nicht zu der Sperrung. Die BI-Sprecherin verweist auch auf Zahlen, die die Nordhäuser Polizei der MZ im November vergangenen Jahres auf Anfrage genannt hatte. Demnach hat es allein in der Zeit von Januar bis September 2024 zwischen Kelbra und Bad Frankenhausen 30 Mal gekracht. Es gab zwei Tote und 16 Schwer- und viele Leichtverletzte. Motorradfahrer waren stark am Unfallgeschehen beteiligt. Die Strecke galt bereits 2023, als es noch deutlich weniger Unfälle gab, als zweitgefährlichste Straße in ganz Thüringen.

Unfallkommission beschäftigt sich noch mit den Unfallzahlen am Kyffhäuser

Zuständig für den Großteil der B 85 südlich von Kelbra ist der benachbarte Kyffhäuserkreis. Die dortige Straßenverkehrsbehörde hatte aufgrund der vielen Unfälle auf Anfrage der MZ im Herbst vergangenen Jahres ein drastisches Mittel nicht ausgeschlossen: die Sperrung der Strecke für Motorradfahrer an den Wochenenden. So etwas gibt es unter anderem an ähnlichen Biker-Hotspots in Bayern.

Kreissprecherin Celine Appenrodt hatte damals aber gesagt, vor einem solchen Schritt bedürfe es weiterer Prüfungen. Die Unfallkommission des Kyffhäuserkreises beschäftige sich fortlaufend mit den Unfallzahlen.

Allerdings hat die Kommission in diesem Jahr noch nicht getagt. Martin Hellmann, Pressereferent des Kyffhäuserkreises, begründete das jetzt auf Nachfrage damit, dass die Unfallstatistik aus dem Jahr 2024 dem Landratsamt im Kyffhäuserkreis noch nicht vorliege. Die Kommission könne erst zusammenkommen, wenn die Unfalldaten ausgewertet worden seien.

Rüttelstreifen werden in diesem Jahr am Kyffhäuser erneuert

Eine Sperrung der Straße aufgrund des Unfallgeschehens war vor Jahren in der Amtszeit des früheren Landrats Peter Hengstermann (CDU) schon einmal im Gespräch. Damals hatte der Kyffhäuserkreis aus touristischen Gründen aber davon abgesehen.

Laut Kyffhäuserkreis ist bei der letzten Zusammenkunft der Unfallkommission im April 2024 gemeinsam mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr sowie der Polizei festgelegt worden, dass in diesem Jahr die vorhandenen Rüttelstreifen auf der Fahrbahn der B 85 erneuert werden. Die sollen Motorradfahrer vom Rasen abhalten und dazu zwingen, die vorhandene Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h einzuhalten.

Die Sprecherin der Bürgerinitiative hält davon nicht viel. Sie sagt: „Die Erneuerung der Rüttelstreifen gab es schonmal vor Jahren - leider ohne großen Erfolg.“