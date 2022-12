Illegal entsorgte Reifen liegen nun zum Abholen bereit - doch wer ist zuständig?

Auf einem Weg in der Gemeinde Südharz haben Unbekannte jede Menge alte Reifen illegal entsorgt. Noch immer sind die Altreifen nicht abgeholt worden. Und auf den Kosten bleibt die Allgemeinheit sitzen.

Die illegal entsorgten Autoreifen liegen jetzt an der Landesstraße zum Abholen bereit.

SÜDHARZ/MZ - Jetzt geht es wohl doch ganz schnell: Die alten Autoreifen, die Udo Barschkies in der zweiten Novemberhälfte im Graben am Breitunger Weg (Mansfeld-Südharz) entdeckt hatte, liegen inzwischen auf einem großen Haufen abholbereit an der Landesstraße von Roßla nach Agnesdorf.